Altra ottima partita dell'Inter, trascinata da una grande prestazione, tra gli altri, anche di Manuel Akanji, sempre più leader della difesa nerazzurra. Ne ha parlato anche Emiliano Viviano negli studi di Pressing:

"Anche contro il Parma l'Inter ha fatto una buona partita, magari un po' peggio rispetto alle ultime uscite. Dalla panchina è entrata gente come Barella, Zielinski, Bonny e Thuram. Questo fa la differenza sul lungo termine. La partita di domenica sposterà molto gli equilibri".