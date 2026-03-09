Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex arbitro Daniele Minelli ha analizzato i casi da moviola dell'ultimo turno di Serie A. "L'episodio di Lecce-Cremonese? E' un rigore netto, non tanto per la spinta quanto per il piede sotto che fa lo sgambetto a Sanabria. E' un evidente rigore. Non vorrei che il mancato intervento del VAR sia dovuto all'episodio precedente, del fallo inesistente fischiato a Cheddira".

"Un errore grave che incide su una partita importante in chiave salvezza. Il rigore per la Roma? Bisogna vedere se è dentro o fuori. Se è dentro è chiaro ed evidente errore, Malinovskyi salta a braccia larghe. Se è dentro l'aria è rigore. Mi auguro che abbiano accertato che il giocatore fosse, anche se di poco, fuori. Il tocco di Ricci in Milan-Inter? Passano le immagini a rallentatore ma va visto in dinamica. Condivido la decisione di non aver dato il rigore e che sia stata mantenuta la decisione di campo. Fa un movimento a togliere il braccio Ricci".