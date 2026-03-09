Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Mattioli ha analizzato la sconfitta dell'Inter nel derby

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Mattioli ha analizzato la sconfitta dell'Inter nel derby. Per il giornalista il campionato rimane ad appannaggio dei nerazzurri. "Per me il campionato non si riapre. Il Milan non ha questo andamento travolgente da far ipotizzare chissà che cosa".

"Ieri all'Inter mancavano pur sempre i due attaccanti, Dumfries e Calhanoglu. Per i nerazzurri si tratta solo di un passo falso, ma ritengo che la lotta veramente accesa sia quella del quarto posto, con la Juventus che sta tornando a girare, salvo per quanto riguarda il centravanti".