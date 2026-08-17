Secondo il giornalista, Chiné avrebbe ascoltato anche alcuni arbitri per verificare eventuali interferenze senza trovare conferme
VIDEO / Marotta: "Rocchi ha ammesso su N'Dicka-Bisseck? Commento così"
Franco Ordine torna sul caso Arbitropoli e anticipa quello che, secondo le informazioni raccolte dal giornalista, potrebbe essere l’esito dell’inchiesta della Procura federale.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Dopo la richiesta di archiviazione dell’indagine penale per l’ex designatore Gianluca Rocchi, anche sul fronte della giustizia sportiva si andrebbe verso una conclusione analoga.
Ordine: «Verso la stessa conclusione»
«“Non c’è nulla di cui dobbiamo vergognarci!”. La frase pronunciata da Daniele Orsato al termine del ritiro pre-campionato degli arbitri a Cascia è probabilmente l’annuncio in anticipo del provvedimento del procuratore federale Chiné, incaricato di studiare il faldone dell’inchiesta “arbitropoli” proveniente dall’indagine della procura di Milano conclusa con la richiesta di archiviazione per l’ex designatore Rocchi accusato dal pm Ascione di frode sportiva», viene scritto su Il Giornale.
Secondo Ordine, l’esito dovrebbe arrivare a settembre, entro i termini previsti.
«Unico rilievo per le telefonate di Butti»
«A settembre, entro i 60 giorni previsti, dopo aver passato in rassegna le intercettazioni, la conclusione – anticipata da fonti Figc – sarà identica: nel decreto di chiusura dell’inchiesta sportiva troveranno infatti unico rilievo solo le telefonate di Andrea Butti (dirigente Lega serie A) giudicate “inopportune”».
Arbitri ascoltati da Chiné: nessuna conferma
Ordine aggiunge poi un ulteriore particolare relativo agli approfondimenti condotti dalla Procura federale:
«Curiosità: Chiné avrebbe ascoltato anche alcuni arbitri, mai direttamente entrati nell’indagine penale, per chiedere loro di eventuali “interferenze” senza trovare alcuna conferma».
Il giornalista conclude sottolineando come, sulla base del materiale dell’inchiesta penale, i contatti emersi sarebbero rimasti all’interno dei canali arbitrali:
«Dal faldone di Ascione si era capito che il tutto è avvenuto solo attraverso canali arbitrali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA