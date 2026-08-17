GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

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Sono giorni decisivi per il futuro di Curtis Jones. L'Inter è pronta a presentare una nuova offerta al Liverpool e la sensazione è che possa essere quella giusta per chiudere l'affare. Intanto ieri il centrocampista ha saltato le due amichevoli col Como, secondo quanto riporta This Is Anfield, Jones ha partecipato a una sessione individuale presso l'AXA Center ed è rimasto a guardare i suoi compagni scendere in campo contro la squadra di Fabregas.

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"Nonostante la versione ufficiale dell'infortunio all'anca, nella mancata partecipazione alle recenti amichevoli potrebbe esserci il mercato. Ma con meno di 5 milioni di sterline a separare attualmente i due club al tavolo delle trattative, è sempre più probabile che Jones lascerà la squadra quest'estate".

(Thisisanfield)