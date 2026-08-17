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Curtis Jones aspetta solo l'Inter. Come riferito da Sky Sport, il centrocampista inglese è in rotta con il Liverpool e, ormai da tempo, si è promesso ai nerazzurri. In questi giorni, forti anche dell'uscita di Davide Frattesi e di quella probabile di Luis Henrique, i dirigenti interisti sono pronti ad avanzare una proposta ai Reds per tentare di portare finalmente il calciatore, fortemente richiesto da Cristian Chivu, a Milano.

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Sul fronte uscite, invece, come detto, il nome caldo è quello di Luis Henrique, ma in procinto di partire c'è anche Asllani, che si allena ad Appiano in attesa di una nuova sistemazione.

(Fonte: Sky Sport)