L’Argentina di Messi va in Angola, 12 milioni per un’amichevole

Amichevole di lusso. Non può che definirsi così, visti i 12 milioni di euro di cachet staccati dall'Angola, la partita che l'Argentina giocherà a Luanda
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Amichevole di lusso. Non può che definirsi così, visti i 12 milioni di euro di cachet staccati dall'Angola, la partita che l'Argentina giocherà a Luanda il prossimo 14 novembre.

La Federazione calcistica angolana lo ha annunciato sui suoi canali social l'evento, che celebra i 50 anni dell'Indipendenza del Paese della colonizzazione spagnola, l'11 novembre del 1975. Nel contratto è prevista la presenza di Leo Messi, e secondo i media africani questo motiva il super ingaggio che l'Angola ha assicurato ai Campioni del Mondo.

Messi non è stato incluso nelle convocazioni del ct Scaloni per ottobre e dovrebbe tornare per questa amichevole: nei giorni scorsi aveva confessato la sua voglia di partecipare alla prossima Coppa del Mondo 2026, salvo verificare lo stato di forma di qui a giugno. Anche il Marocco, secondo il francese 'L'Equipe', aveva chiesto all'Argentina un'amichevole a novembre con Messi in squadra, salvo rinunciare di fronte alla richiesta di 10 milioni da parte della federcalcio di Buenos Aires.

