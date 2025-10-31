L’Argentina di Messi va in Angola, 12 milioni per un’amichevole

La Federazione calcistica angolana lo ha annunciato sui suoi canali social l'evento, che celebra i 50 anni dell'Indipendenza del Paese della colonizzazione spagnola, l'11 novembre del 1975. Nel contratto è prevista la presenza di Leo Messi, e secondo i media africani questo motiva il super ingaggio che l'Angola ha assicurato ai Campioni del Mondo.