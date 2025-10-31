Sabatini: “Mi metto contro due mostri sacri come Marotta e Conte. E do un consiglio a entrambi”

"Tra Conte e Marotta da che parte sto? Non sto dalla parte di nessuno, è difficile dividersi in schieramenti così polarizzati e contrapposti. Mi piacerebbe tanto che ci fosse coerenza, Conte in altre società ha chiesto l'intervento di papà Marotta come l'ha chiamato lui e Marotta in altre società e situazioni diceva che l'operato degli arbitri non andava discusso e andava accettato. C'è tanta convenienza e poca coerenza nell'atteggiamento di tutti e due.