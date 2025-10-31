Sandro Sabatini è intervenuto su Youtube per rispondere ad alcune domande dei follower: una è relativa alla sfida dialettica tra Conte e Marotta.
Sabatini: “Mi metto contro due mostri sacri come Marotta e Conte. E do un consiglio a entrambi”
"Tra Conte e Marotta da che parte sto? Non sto dalla parte di nessuno, è difficile dividersi in schieramenti così polarizzati e contrapposti. Mi piacerebbe tanto che ci fosse coerenza, Conte in altre società ha chiesto l'intervento di papà Marotta come l'ha chiamato lui e Marotta in altre società e situazioni diceva che l'operato degli arbitri non andava discusso e andava accettato. C'è tanta convenienza e poca coerenza nell'atteggiamento di tutti e due.
So di mettermi contro due mostri sacri, due giganti con queste parole però non riesco a stare né dalla parte di Conte né di Marotta. Mi sembra una polemica destinata a durata come è destinata a durare la rivalità Napoli-Inter per lo scudetto. Un mini consiglio? Abbassate i toni. Se tutti gli allenatori facessero le conferenze stampa come Conte sarebbe il far west.
Se tutti i presidenti facessero le dichiarazioni di Marotta, ci sarebbe un'ingerenza di tutti i presidenti su temi molto sensibili e molto tecnici, che non necessariamente riguardano i presidenti"
