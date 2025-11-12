La nazionale argentina affronterà l'Angola venerdì 14 novembre, nel contesto delle celebrazioni per l’anniversario dell’indipendenza del paese dal Portogallo. Un’amichevole costata all’Angola 12 milioni di euro pur di avere in campo Lionel Messi e gli altri campioni argentini.

Senza Dibu Martínez e in assenza di alcuni giocatori titolari, l'Argentina si schiererebbe così secondo ESPN: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi e Lautaro Martinez. Nessun riposo, quindi, per il capitano dell'Inter. Chivu incrocia le dita, al rientro dalla sosta l'Inter affronterà il Milan e subito dopo l'Atletico Madrid.