Intervenuto ai microfoni della Federazione serba per festeggiare le 50 presenze in Nazionale, Strahinja Pavlovic ha toccato diversi argomenti parlando anche del derby. "Quanto all’Inter, la scorsa stagione ho giocato tre delle cinque partite contro di loro e non abbiamo mai perso. Mi piacerebbe che quella serie positiva continuasse, ma tutti sappiamo quanto sia forte l’Inter".

Qual è l'attaccante più forte contro cui hai giocato finora nella tua carriera?

"Giroud, Lukaku, Lautaro... E ovviamente Vlahovic è molto insidioso. Abbiamo giocato contro la Juventus, è entrato negli ultimi 20 minuti e ci ha creato un sacco di problemi. E immaginate se non lo menzionassi accanto a questi tre (risate)".