Hakan Calhanoglu è tornato, sempre che se ne fosse mai andato via. La scorsa stagione era stata positiva, ma non ai livelli di eccellenza di quella della seconda stella. Ecco, questo inizio di stagione fa ben sperare: a detta di molti esperti si sta rivedendo quel Calhanoglu decisivo nelle due fasi, elegante per come muove l'azione da una parte all'altra, concreto per come contrasta e recupera i palloni. E i numeri confermano che il turco si sta esprimendo su livelli altissimi.