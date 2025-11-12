Hakan Calhanoglu è tornato, sempre che se ne fosse mai andato via. La scorsa stagione era stata positiva, ma non ai livelli di eccellenza di quella della seconda stella. Ecco, questo inizio di stagione fa ben sperare: a detta di molti esperti si sta rivedendo quel Calhanoglu decisivo nelle due fasi, elegante per come muove l'azione da una parte all'altra, concreto per come contrasta e recupera i palloni. E i numeri confermano che il turco si sta esprimendo su livelli altissimi.
Inter, è tornato il Calhanoglu della seconda stella! Gol, assist e due fasi: “volante” perfetto
Capocannoniere della Serie A con 5 gol, due su rigore sui due penalty calciati, ma non solo. 1 assist messo a segno in campionato. 608 passaggi messi a segno, 16 quelli chiave, con una percentuale di precisione del 90%. Ma il lavoro di Calhanoglu è prezioso anche in interdizioni: il 72% di contrasti vinti e ben 48 palle recuperate nei 731' giocati finora in Serie A.
Un regista clamoroso, in grado di indirizzare la costruzione dal basso facendosi sempre trovare al posto giusto, di colpire con i calci piazzati e con i tiri da fuori ma anche col suo lancio millimetrico, ma anche di recuperare il pallone sradicandolo agli avversari con contrasti e tackle decisivi. Insomma, un "volante" perfetto. Termine che sta a indicare quel ruolo davanti alla difesa che cuce difesa e attacco e che nasce dal centrocampista degli anni '20 Carlos Volante.
