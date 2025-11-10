FC Inter 1908
Argentina, i calciatori dell’Atletico Madrid saltano l’amichevole con l’Angola: il motivo

Argentina, i calciatori dell’Atletico Madrid saltano l’amichevole con l’Angola: il motivo - immagine 1
I colchoneros, prossimi avversari dell'Inter in Champions League, non si priveranno di Molina, Alvarez e Simeone
Fabio Alampi Redattore 

Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone non prenderanno parte alla prossima amichevole dell'Argentina: i tre calciatori dell'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, salteranno il match contro l'Angola, come comunicato direttamente dalla Seleccion.

Argentina, i calciatori dell’Atletico Madrid saltano l’amichevole con l’Angola: il motivo- immagine 2
Getty Images

Questo perchè i tre non si sono vaccinati in tempo contro la febbre gialla, condizione necessaria per entrare nel Paese africano. Discorso diverso, invece, per tutti gli altri convocati, incluso Lautaro Martinez.

