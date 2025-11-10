Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone non prenderanno parte alla prossima amichevole dell'Argentina: i tre calciatori dell'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, salteranno il match contro l'Angola, come comunicato direttamente dalla Seleccion.
Argentina, i calciatori dell’Atletico Madrid saltano l’amichevole con l’Angola: il motivo
I colchoneros, prossimi avversari dell'Inter in Champions League, non si priveranno di Molina, Alvarez e Simeone
Questo perchè i tre non si sono vaccinati in tempo contro la febbre gialla, condizione necessaria per entrare nel Paese africano. Discorso diverso, invece, per tutti gli altri convocati, incluso Lautaro Martinez.
