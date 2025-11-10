Il giornalista ha parlato della classifica della squadra di Chivu ma anche del gol che l'argentino ha fatto contro la Lazio

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 17:46)

Dopo l'ultima giornata di campionato, Marco Bucciantini ha parlato della classifica della Serie A con Inter e Roma prime. «Mi aspettavo un primato più solido dopo 11 giornate, cominciano ad essere tante, si va verso un terzo di quotidiano. Ma da quello che si è visto non c'è. In testa c'è la squadra che è migliorata di più in questi ultimi mesi, la Roma, e la squadra che è più solida rispetto alla proposta di calcio e della continuità al vertice rispetto agli ultimi dieci anni», ha spiegato.

«L'Inter è sempre lì. Un incrocio anche logico, ma non credevo che tutto il pacchetto delle prime insieme contasse tante sconfitte dopo 11 partite. Ne hanno perse tante e non c'è una squadra che è a posto. La sensazione è che i giallorossi stiano migliorando la loro forza e che l'Inter stia conservando la forza vera, ma sempre di forza si tratta per quanto diverse», ha aggiunto il giornalista.

«Chivu ha raccolto l'Intere tutto è cominciato nel momento più difficile, al Mondiale per Club. Lì ha bisogno di sfogarsi, non basta la sconfitta, la squadra nerazzurra in quel momento ha bisogno di rischiare e perdersi del tutto. C'è la discussione in pubblico. L'Inter là ha bisogno di sfogare qualcosa e dopo lo sfogo è cominciato il giorno uno per l'Inter. Il gruppo è serio, lavora insieme da tanti anni, insieme hanno fatto grandi partite e insieme sanno che manca qualche trofeo e adesso vogliono tornare a vincere», ha aggiunto.

«Lautaro, ieri siamo stati a cercare di capire se il gol alla Lazio lo voleva fare oppure no. Un gol succede perché ce l'hai dentro, lo vuoi sempre fare un gol, magari non quel gol. Ma sicuramente quel gol racconta il rapporto tra lui e la porta: si vogliono bene, si trovano e prima o poi anche quando non si incontrano poi si ritrovano, stanno bene insieme. È l'attaccante della Serie A che sta meglio con la porta», ha concluso il giornalista.

(Fonte: SS24)