La lista dei convocati nerazzurri per gli impegni con le nazionali e le gare in programma

Durante la pausa saranno 11 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive rappresentative in giro per il mondo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Il campionato si ferma per la sosta di novembre dedicata alle Nazionali. L’Inter, reduce dal successo in campionato contro la Lazio, tornerà in campo in Serie A il 23 novembre quando a San Siro andrà in scena il derby di Milano. Durante la pausa saranno 11 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive rappresentative in giro per il mondo, tra amichevoli e gare di qualificazione ai Mondiali 2026.

La lista dei convocati nerazzurri per gli impegni con le nazionali e le gare in programma- immagine 2
Getty Images

ITALIA

—  

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

    • Moldavia-Italia, giovedì 13/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chisinau

    • Italia-Norvegia, domenica 16/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Milano

    ARGENTINA

    —  

    Lautaro Martinez

    • Angola-Argentina, venerdì 14/11 ore 17:00 – Amichevole | Luanda

    La lista dei convocati nerazzurri per gli impegni con le nazionali e le gare in programma- immagine 3
    Getty Images

    CROAZIA

    —  

    Petar Sucic

    • Croazia-Isole Faroe, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rijeka

    • Montenegro-Croazia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Podgorica

    OLANDA

    —  

    Denzel Dumfries

    • Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

    • Olanda-Lituania, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam

    POLONIA

    —  

    Piotr Zielinski

    • Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia

    • Malta-Polonia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali

    SVIZZERA

    —  

    Manuel Akanji

    • Svizzera-Svezia, sabato 15/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ginevra

    • Kosovo-Svizzera, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Pristina

    TURCHIA

    —  

    Hakan Calhanoglu

    • Turchia-Bulgaria, sabato 15/11 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bursa

    • Spagna-Turchia, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Siviglia

