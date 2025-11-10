Il campionato si ferma per la sosta di novembre dedicata alle Nazionali. L’Inter, reduce dal successo in campionato contro la Lazio, tornerà in campo in Serie A il 23 novembre quando a San Siro andrà in scena il derby di Milano. Durante la pausa saranno 11 i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive rappresentative in giro per il mondo, tra amichevoli e gare di qualificazione ai Mondiali 2026.
La lista dei convocati nerazzurri per gli impegni con le nazionali e le gare in programma
ITALIA—
Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi
Moldavia-Italia, giovedì 13/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Chisinau
Italia-Norvegia, domenica 16/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Milano
ARGENTINA—
Lautaro Martinez
Angola-Argentina, venerdì 14/11 ore 17:00 – Amichevole | Luanda
CROAZIA—
Petar Sucic
Croazia-Isole Faroe, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rijeka
Montenegro-Croazia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Podgorica
OLANDA—
Denzel Dumfries
Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
Olanda-Lituania, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Amsterdam
POLONIA—
Piotr Zielinski
Polonia-Olanda, venerdì 14/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Varsavia
Malta-Polonia, lunedì 17/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ta Qali
SVIZZERA—
Manuel Akanji
Svizzera-Svezia, sabato 15/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Ginevra
Kosovo-Svizzera, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Pristina
TURCHIA—
Hakan Calhanoglu
Turchia-Bulgaria, sabato 15/11 ore 18:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Bursa
Spagna-Turchia, martedì 18/11 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Siviglia
