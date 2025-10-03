FC Inter 1908
Argentina, Lautaro convocato per le due amichevoli di ottobre. Con lui solo un altro ‘italiano’

L'annuncio da parte della federazione albiceleste: l'attaccante nerazzurro rientrerà due giorni prima di Roma-Inter di campionato
Daniele Vitiello
Solo due giocatori che militano nel campionato italiano tra i convocati dell'Argentina campione del mondo. Il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha diramato una lista di 28 calciatori per le amichevoli contro Venezuela e Puerto Rico. Tra questi gli attaccanti di Como e Inter, rispettivamente Nico Paz e Lautaro Martinez. In elenco anche Franco Mastantuono (Real Madrid), oltre a Lionel Messi che viaggia verso l'ennesimo Mondiale e ben cinque giocatori dell'Atletico Madrid, tra cui l'ex Juventus Nico Gonzalez.

Convocati Argentina, c'è Lautaro Martinez

Ecco la lista completa:

Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Rulli (Marsiglia), Benitez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing).

Difensori: Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Balerdi (Marsiglia), Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemotuh), Lautaro Rivero (River Plate), Acuña (River Plate), Tagliafico (Lione).

Centrocampisti: Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nico Paz (Como), Lo Celso (Betis), Mac Allister (Liverpool).

Attaccanti: Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martínez (Inter).

