Solo due giocatori che militano nel campionato italiano tra i convocati dell'Argentina campione del mondo. Il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha diramato una lista di 28 calciatori per le amichevoli contro Venezuela e Puerto Rico. Tra questi gli attaccanti di Como e Inter, rispettivamente Nico Paz e Lautaro Martinez. In elenco anche Franco Mastantuono (Real Madrid), oltre a Lionel Messi che viaggia verso l'ennesimo Mondiale e ben cinque giocatori dell'Atletico Madrid, tra cui l'ex Juventus Nico Gonzalez.