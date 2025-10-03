Da Appiano Gentile arrivano le ultime di formazione verso Inter-Cremonese di domani. Le riporta l'inviato di Sky Sport, ricordando che : "Davanti c'è ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito, che hanno caratteristiche diverse e porterebbero a due piani comunque interessanti". La novità potrebbe essere però un'altra. Quale?
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter-Cremonese, dubbio in avanti ma la vera sorpresa può essere in mezzo
ultimora
Sky – Inter-Cremonese, dubbio in avanti ma la vera sorpresa può essere in mezzo
L'aggiornamento verso la gara di campionato che i nerazzurri giocheranno domani pomeriggio al Meazza prima della sosta
"La panchina di Calhanoglu. Il turco è reduce da un colpo subito in Champions e potrebbe non giocare. A quel punto ci sarebbe Barella playmaker, con Frattesi pronto a prendersi una maglia da titolare a destra. In alternativa c'è Sucic, che ha già giocato e avrebbe continuità in questo senso. Barella ha già giocato al posto di Calhanoglu nella prima stagionale, quando il turco era squalificato. Se Calhanoglu è al 100%, gioca. Altrimenti ci sarà l'ex Cagliari che con le sue caratteristiche è comunque in grado di garantire quantità e qualità".
Inter-Cremonese, la probabile nerazzurra
© RIPRODUZIONE RISERVATA