"La panchina di Calhanoglu. Il turco è reduce da un colpo subito in Champions e potrebbe non giocare. A quel punto ci sarebbe Barella playmaker, con Frattesi pronto a prendersi una maglia da titolare a destra. In alternativa c'è Sucic, che ha già giocato e avrebbe continuità in questo senso. Barella ha già giocato al posto di Calhanoglu nella prima stagionale, quando il turco era squalificato. Se Calhanoglu è al 100%, gioca. Altrimenti ci sarà l'ex Cagliari che con le sue caratteristiche è comunque in grado di garantire quantità e qualità".