FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Argentina, l’Inter esulta: Lautaro non convocato. Rinascita Palacios: finisce in Nazionale!

ultimora

Argentina, l’Inter esulta: Lautaro non convocato. Rinascita Palacios: finisce in Nazionale!

Argentina, l’Inter esulta: Lautaro non convocato. Rinascita Palacios: finisce in Nazionale! - immagine 1
L'Inter può tirare un sospiro di sollievo: Lautaro Martinez è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Argentina
Daniele Mari Direttore 

L'Inter può tirare un sospiro di sollievo perché Lautaro Martinez è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Argentina.

Il ct Scaloni, consapevole della necessità di recupero del Toro, ha preferito dispensarlo dalla trasferta con la Seleccion. Lautaro, che è ancora molto in forse per la trasferta di Firenze, potrà così recuperare con tutta calma ad Appiano Gentile.

Argentina, l’Inter esulta: Lautaro non convocato. Rinascita Palacios: finisce in Nazionale!- immagine 2
Getty Images

La grossa sorpresa è la convocazione di Tomas Palacios. Il difensore, di proprietà dell'Inter, è passato dall'essere oggetto misterioso in Italia a idolo dei tifosi dell'Estudiantes e convocato nella Seleccion. 

Argentina, l’Inter esulta: Lautaro non convocato. Rinascita Palacios: finisce in Nazionale!- immagine 3

Le novità di Lautaro per Firenze

—  

Lautaro ha lavorato ancora a parte, quindi non verranno presi rischi per Firenze: la migliore delle ipotesi è che possa andare in panchina ma non è scontato.

Leggi anche
Thuram dentro un incantesimo: a Firenze l’ennesima chance. Chivu e l’Inter si...
Bucchioni: “Fiorentina, contro l’Inter serve grande prova d’orgoglio anche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA