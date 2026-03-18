L'Inter può tirare un sospiro di sollievo: Lautaro Martinez è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Argentina

L'Inter può tirare un sospiro di sollievo perché Lautaro Martinez è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Argentina.

Il ct Scaloni, consapevole della necessità di recupero del Toro, ha preferito dispensarlo dalla trasferta con la Seleccion. Lautaro, che è ancora molto in forse per la trasferta di Firenze, potrà così recuperare con tutta calma ad Appiano Gentile.

La grossa sorpresa è la convocazione di Tomas Palacios. Il difensore, di proprietà dell'Inter, è passato dall'essere oggetto misterioso in Italia a idolo dei tifosi dell'Estudiantes e convocato nella Seleccion.