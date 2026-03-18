L'Inter può tirare un sospiro di sollievo perché Lautaro Martinez è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Argentina.
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fcinter1908 ultimora Argentina, l’Inter esulta: Lautaro non convocato. Rinascita Palacios: finisce in Nazionale!
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Argentina, l’Inter esulta: Lautaro non convocato. Rinascita Palacios: finisce in Nazionale!
L'Inter può tirare un sospiro di sollievo: Lautaro Martinez è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Argentina
Il ct Scaloni, consapevole della necessità di recupero del Toro, ha preferito dispensarlo dalla trasferta con la Seleccion. Lautaro, che è ancora molto in forse per la trasferta di Firenze, potrà così recuperare con tutta calma ad Appiano Gentile.
La grossa sorpresa è la convocazione di Tomas Palacios. Il difensore, di proprietà dell'Inter, è passato dall'essere oggetto misterioso in Italia a idolo dei tifosi dell'Estudiantes e convocato nella Seleccion.
Le novità di Lautaro per Firenze—
Lautaro ha lavorato ancora a parte, quindi non verranno presi rischi per Firenze: la migliore delle ipotesi è che possa andare in panchina ma non è scontato.
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