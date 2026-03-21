"La Fiorentina in casa ha fermato Milan e Juve in tempi ben peggiori di questi ed è giusto provarci", dice Bucchioni

Matteo Pifferi Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 06:02)

Nel suo editoriale su Violanews.com, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così della Fiorentina dopo la qualificazione ottenuta in Conference League. Ora la squadra di Vanoli affronterà l'Inter domenica sera con l'obiettivo di cogliere punti in ottica salvezza:

"Ora testa alla salvezza, come hanno detto tutti nel post gara, anche questa la conferma che il gruppo ha capito, che le maniche sono rimboccate e il carrarmato è sempre al Viola Park. Restano nove partite, serve la matematica prima di alzare le mani e non sarà per niente facile. Bene ha fatto Vanoli a mettere in campo i migliori in Polonia, ma domenica sera contro l’Inter serve un’altra grande prova d’orgoglio.

Sulla carta non è una gara per prendere punti, l’Inter capolista deve conservare il suo vantaggio-scudetto, ma la Fiorentina in casa ha fermato Milan e Juve in tempi ben peggiori di questi ed è giusto provarci. Ma serve soprattutto un’altra gara solida, di carattere, per consolidare i progressi fatti. Sarà ancora dura, servirà altra umiltà, ci sarà da soffrire, ma l’aria è decisamente cambiata e da questa vittoria in Conference un’altra botta di autostima arriverà di sicuro".