Pastore: “Rendimento Napoli peggio di quello di Garcia. Conte via? No, ma se arrivasse…”

Il giornalista, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del momento del Napoli e del futuro del tecnico degli azzurri
Il giornalista Giuseppe Pastore, durante il podcast L'ascia raddoppia, ha parlato del momento del Napoli e del futuro del tecnico degli azzurri Antonio Conte:

"Se si fanno male tre giocatori cardini come Anguissa, De Bruyne e Lukaku, infortuni da tre mesi in su, non credo alla casualità. C'è stato qualcosa di sbagliato tra Conte e i suoi collaboratori. La storia dice che non saranno gli ultimi. Il Napoli è a -2 per merito di un ritmo basso, ma sommando campionato e Champions sta facendo peggio del Napoli di Garcia. Quello era stato definito disastroso, questo non lo è solo perché in panchina c'è Conte. Se i senatori hanno chiesto a Conte di essere mento Conte, di essere meno stressante, c'è ancora un rapporto? Napoli grande punto interrogativo. Conte non va via, ma se avesse una via di fuga straniera potrebbe anche... Sarebbe perfetto, per esempio, lo United. Ma così lasciare i soldi e piantare così il Napoli...".

 

 

 

 

 

