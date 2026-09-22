Il ritorno in Argentina è stata la migliore decisione possibile. Con il passare dei mesi Tomas Palacios è tornato a essere un nome importante nella patria di Lautaro. Dopo la deludente esperienza italiana, il giocatore è stato ceduto in prestito dall'Inter all'Estudiantes. A distanza di tempo il giovane difensore è considerato uno dei punti fermi della squadra allenata da Dominguez. A suon di prestazioni convincenti, il giocatore ha riconquistato la Nazionale, tanto che Scaloni lo ha convocato per le amichevoli contro Burkina Faso, Bolivia e Benin.

Negli occhi dei tifosi dell'Estudiantes c'è la grande prestazione di Palacios contro il Corinthians. Il difensore, costretto a giocare come terzino per le tante defezioni in squadra, si è dimostrato all'altezza della situazione, vincendo la palma di migliore in campo e risultando fondamentale per la qualificazione alla semifinale di Copa Libertadores. I tifosi dell'Estudiantes hanno dedicato diversi video alla prestazione del giocatore con le migliori giocate.

"La partita di Tomás Palacios ieri rimarrà impressa negli occhi di ogni tifoso dell'Estudiantes. Per il contesto, per la posizione in cui ha giocato, quella di ieri (giovedì, ndr) è stata impressionante. Direi che è stata la partita più calda che gli è capitata di giocare nella sua carriera. 23 anni. Selezione argentina", ha scritto Juani Di Sciascio, giornalista di Radio Mitre .