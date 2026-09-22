Paolo Ziliani torna all’attacco sul nuovo corso arbitrale targato Daniele Orsato e lo fa con toni durissimi. Nel mirino del giornalista c’è soprattutto la gestione del VAR nelle prime cinque giornate di campionato, con una linea che, secondo Ziliani, avrebbe finito per penalizzare alcune squadre più di altre.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La sua lettura è netta: Inter e Frosinone sarebbero tra le più danneggiate, mentre Juventus, Como e Fiorentina avrebbero beneficiato maggiormente delle decisioni arbitrali.

Ziliani: «Il nuovo corso ha miracolato soprattutto la Juventus»

Ziliani parte subito all’attacco:

"Bilancio del “Nuovo Corso Orsato” dopo 5 (scandalose) giornate: i maggiori favori fatti a Juventus e Como, Inter e Frosinone guidano la classifica dei club più danneggiati La vergognosa cancellazione del VAR voluta da Orsato ha miracolato soprattutto (indovinate) la Juventus. E ieri il designatore si è superato: nell'incontro con gli allenatori ha detto che di errori veri ne sono stati commessi solo 5 (sigh!) e che il Nuovo Corso "non torna indietro di un centimetro". Dovrebbero metterlo alla porta, invece tutti ad applaudirlo"

I cinque errori ammessi da Orsato

Secondo quanto riferito da Ziliani, Orsato avrebbe riconosciuto cinque errori nelle prime giornate.

Due in Fiorentina-Frosinone, con un rigore non concesso agli ospiti e la mancata espulsione di Jimenez; il mancato rosso a Caqueret in Como-Parma; il rigore non dato al Milan per il mani di Vlasic in Torino-Milan; infine il penalty non assegnato all’Atalanta per il contatto Kalulu-Rowe in Juventus-Atalanta.

Ed è proprio qui che Ziliani concentra gran parte della sua critica.

«Fa davvero ridere che Orsato abbia ammesso che gli errori siano stati cinque. Per il resto, tutto perfetto. Troppa grazia Sant’Antonio».

Secondo il giornalista, gli episodi contestabili sarebbero invece molti di più.

«Io di sfondoni, del VAR più che degli arbitri, ne avevo contati più del triplo, almeno 16».

Getty Images

«Non mi fido di Orsato»

Ziliani attacca poi frontalmente la filosofia del designatore, soprattutto dopo la conferma che il nuovo corso non cambierà.

«Di Orsato, non so voi, io non mi fido. Tantomeno dopo l’uscita di ieri nel corso della quale ha confermato che il Nuovo Corso “non torna indietro di un centimetro”».

Nel mirino c’è soprattutto l’idea di dare maggiore peso alla decisione presa dall’arbitro in campo, limitando gli interventi del VAR.

Ziliani collega questa linea anche al passato arbitrale dello stesso Orsato, citando il celebre episodio di Pjanic in Inter-Juventus.

«Conta quello che vede l’arbitro, che poi è la strada che conduce dritta al calcio dei suoi tempi, quando lui stesso non si accorgeva di Pjanic perché troppo vicino all’azione. La Restaurazione dell’ancien régime è dietro l’angolo (anzi, ha già svoltato)».

Inter tra le squadre più penalizzate secondo Ziliani

"Frottole di Orsato a parte, bevute tuttavia fino all’ultima goccia da alti dirigenti, addetti ai lavori e media plaudenti, quel che è successo in questo avvio di un campionato destinato a passare alla storia come il primo giocato senza regolamento (quello in vigore lo conosce solo Orsato che lo ha comunicato nottetempo e in camera caritatis solo ai suoi sottoposti) è esattamente questo. Como, Fiorentina e Juventus sono ad oggi i club miracolati dal Nuovo Corso del Mosè del pallone; Frosinone e Inter i più danneggiati..."