Relegato a lungo al ruolo di riserva sin dal suo arrivo all'Inter nell'estate del 2025, Andy Diouf ha trovato nuova linfa vitale in una nuova posizione, la fascia destra. Un ruolo, quello di esterno, che il francese non aveva mai ricoperto prima di approdare in Italia, ma che sembra calzargli a pennello tanto da guadagnarsi la convocazione della Francia di Zidane. Getty Images Pierre-Emmanuel Bourdeau, che lo vide giocare nelle giovanili Under 16 e Under 17 dello Stade Rennais, ricorda un tipo di giocatore diverso: "Era un centrocampista box-to-box con una grande capacità di corsa, un'eccezionale intensità di gioco, un buon piede sinistro, piuttosto intelligente, una grande mentalità", ricorda il suo ex allenatore intervistato da SoFoot. Getty Images "Quello di esterno è un ruolo estremamente impegnativo dal punto di vista atletico. Prima era quasi esclusivamente mancino, ora inizia a usare anche il destro. Ho la sensazione che, nonostante tutto, la sua posizione preferita rimanga a centrocampo. È un ottimo ascoltatore, desideroso di imparare. Onestamente, come terzino in una difesa a quattro, non lo vedo in quella posizione". "Non ho avuto Andy a disposizione per un periodo sufficientemente lungo. Ma ricordo una certa potenza e una reale capacità di scardinare le linee difensive" , ricorda invece Sylvain Ripoll, che lo ha allenato diverse volte con la nazionale francese Under 21. .

(SoFoot)