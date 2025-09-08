FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Argentina, Scaloni: “Contro l’Ecuador Lautaro avrà la possibilità di giocare”

ultimora

Argentina, Scaloni: “Contro l’Ecuador Lautaro avrà la possibilità di giocare”

Argentina, Scaloni: “Contro l’Ecuador Lautaro avrà la possibilità di giocare” - immagine 1
Intervenuto in conferenza stampa, Lionel Scaloni ha parlato dei cambiamenti che apporterà in vista dell'ultimo turno di qualificazione
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa, Lionel Scaloni ha parlato dei cambiamenti che apporterà in vista dell'ultimo turno di qualificazione dove l'Argentina giocherà contro l'Ecuador.

Argentina, Scaloni: “Contro l’Ecuador Lautaro avrà la possibilità di giocare”- immagine 2
Getty Images

"L'Ecuador sta facendo le cose per bene da molto tempo. Credo che Beccacece abbia dato alla squadra ancora più slancio, e sono una delle squadre più importanti non solo del Sud America, ma del mondo. È un grande test per noi. Renderanno le cose difficili a noi e a chiunque affronteranno. Hanno un approccio molto chiaro e sarà una partita difficile".

Argentina, Scaloni: “Contro l’Ecuador Lautaro avrà la possibilità di giocare”- immagine 3
Getty Images

Romero squalificato e Messi, a scopo precauzionale, non prenderanno parte alla gara. Scaloni ha però assicurato che probabilmente ci saranno più cambi, così da avere l'opportunità di vedere giocatori che "hanno giocato meno e vogliono dimostrare di meritare di essere lì. Mac Allister partirà titolare se sarà al 100%. Lautaro avrà la possibilità di giocare".

(pagina12.com)

Leggi anche
Addio Inzaghi, France Football pubblica il video della vera frase di Lautaro: il caso si chiude così
Criscitiello: “I problemi non sono quelli detti da Gattuso. Lui non li può dire...

© RIPRODUZIONE RISERVATA