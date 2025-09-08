Intervenuto in conferenza stampa, Lionel Scaloni ha parlato dei cambiamenti che apporterà in vista dell'ultimo turno di qualificazione dove l'Argentina giocherà contro l'Ecuador.
Argentina, Scaloni: “Contro l’Ecuador Lautaro avrà la possibilità di giocare”
"L'Ecuador sta facendo le cose per bene da molto tempo. Credo che Beccacece abbia dato alla squadra ancora più slancio, e sono una delle squadre più importanti non solo del Sud America, ma del mondo. È un grande test per noi. Renderanno le cose difficili a noi e a chiunque affronteranno. Hanno un approccio molto chiaro e sarà una partita difficile".
Romero squalificato e Messi, a scopo precauzionale, non prenderanno parte alla gara. Scaloni ha però assicurato che probabilmente ci saranno più cambi, così da avere l'opportunità di vedere giocatori che "hanno giocato meno e vogliono dimostrare di meritare di essere lì. Mac Allister partirà titolare se sarà al 100%. Lautaro avrà la possibilità di giocare".
