Arrivato il comunicato ufficiale dell'UEFA che conferma che la sfida tra Argentina e Spagna, in programma il 27 marzo, non si giocherà

Matteo Pifferi Redattore 15 marzo - 14:17

Argentina-Spagna, ossia la Finalissima, inizialmente in programma per venerdì 27 marzo in Qatar, è stata cancellata. A confermarlo è la UEFA con un lungo comunicato ufficiale che spiega anche le motivazioni:

"Dopo lunghe discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici del Qatar, è stato annunciato oggi che, a causa dell'attuale situazione politica nella regione, la Finalissima tra la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l'Argentina, campionessa della CONMEBOL Copa América 2024, non potrà disputarsi come previsto in Qatar il 27 marzo.

È motivo di grande delusione per la UEFA e per gli organizzatori che le circostanze e le tempistiche abbiano impedito alle squadre di competere per questo prestigioso premio in Qatar, un Paese che ha dimostrato più volte la sua capacità di ospitare eventi internazionali di livello mondiale in strutture all'avanguardia. La UEFA desidera esprimere la sua profonda gratitudine al comitato organizzatore e alle autorità competenti del Qatar per l'impegno profuso nell'organizzazione della partita e per la certezza che la pace tornerà presto nella regione.

La Finalissima è nata nell'ambito della stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e riunisce i campioni europei e sudamericani in una celebrazione del più alto livello del calcio internazionale. L'Argentina, campione del mondo in carica, ha vinto la prima edizione nel 2022 con una vittoria per 3-0 sull'Italia allo stadio di Wembley a Londra. Con la ferma intenzione di salvare l'importante incontro, e nonostante le comprensibili difficoltà di spostare una partita di tale importanza con un preavviso così breve, la UEFA ha esplorato altre alternative praticabili, ma nessuna di esse si è rivelata accettabile per la Federazione calcistica argentina.

La prima opzione prevedeva di disputare la partita allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid nella data originaria, con una ripartizione equa dei tifosi presenti. Ciò avrebbe garantito una cornice di livello mondiale, degna di un evento così prestigioso, ma l'Argentina ha rifiutato. La seconda opzione prevedeva di disputare la Finalissima in due partite: una al Santiago Bernabéu il 27 marzo e l'altra a Buenos Aires durante una finestra internazionale prima degli Europei e della Copa America 2028, offrendo anche in questo caso una ripartizione 50:50 dei ricavi dei biglietti per la partita di Madrid. Anche questa opzione è stata respinta.

In definitiva, la UEFA ha chiesto all'Argentina l'impegno che, qualora si fosse trovata una sede neutrale in Europa, la partita si sarebbe potuta disputare il 27 marzo, come previsto e annunciato il 18 dicembre 2025, oppure nella data alternativa del 30 marzo. Anche questa proposta è stata respinta. L'Argentina ha proposto di giocare la partita dopo i Mondiali, ma, non essendoci date disponibili per la Spagna, tale opzione è stata scartata. Infine, contrariamente al piano originario che prevedeva lo svolgimento della partita il 27 marzo, l'Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, data che si è rivelata impraticabile. Di conseguenza, e con rammarico della UEFA, questa edizione della Finalissima è stata annullata.

La UEFA desidera esprimere il suo sincero ringraziamento al Real Madrid CF, al comitato organizzatore e alle autorità del Qatar per il supporto e la collaborazione forniti nel tentativo di organizzare questa partita. Nel caso del Real Madrid, gli sforzi compiuti sono stati compiuti in tempi estremamente ristretti. Un ringraziamento va anche alla Federazione calcistica spagnola per la flessibilità dimostrata nell'adattarsi a tutte le opzioni proposte durante il processo".