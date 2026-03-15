In casa Inter c'è tanta rabbia e delusione per gli episodi nel finale del match contro l'Atalanta che hanno condizionato il risultato

Matteo Pifferi Redattore 15 marzo - 12:44

In casa Inter c'è tanta rabbia e delusione per gli episodi nel finale del match contro l'Atalanta che hanno condizionato il risultato. Dopo il rigore non dato nel derby per il fallo di mano di Ricci, contro l'Atalanta prima è stato convalidato il gol di Krstovic viziato da un fallo di Sulemana su Dumfries e poi, sull'1-1, né il VAR né l'arbitro Manganiello sono intervenuti per sanzionare il fallo di Scalvini su Frattesi.

Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla posizione dell'Inter sugli episodi e sulla scelta di non parlare alle telecamere, optando per il silenzio stampa: "Il pensiero in casa Inter è di far parlare le immagini così ognuno fa le proprie analisi. Immagini senza aggiungere altre parole. Il fallo su Dumfries, la considerazione è che al 90% il difensore è in possesso di palla in zona difensiva e subisce una spinta seppur leggera e quindi va tutelato come viene tutelato il portiere in area piccola, questo è il pensiero.

Su Frattesi e anche l'atterramento di Dumfries, per l'Inter era rigore e da qui nasce l'arrabbiatura. La decisione è di farsi sentire nelle sedi opportune, manifestando il dissenso ai responsabili. C'era Gervasoni in tribuna, l'Inter ha fatto sapere la sua posizione senza andare a lamentarsi pubblicamente ai microfoni"