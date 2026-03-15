Grazie alla vittoria contro il Lecce in rimonta, il Napoli ha consolidato il terzo posto, arrivando a -1 dal Milan e a -9 dall'Inter capolista dopo il pareggio con l'Atalanta.
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fcinter1908 ultimora De Grandis: “Napoli da scudetto senza infortuni? Non parlo per slogan ma dico che…”
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De Grandis: “Napoli da scudetto senza infortuni? Non parlo per slogan ma dico che…”
"È normale avere rimpianti per il Napoli perché l'Inter ora ha il freno a mano tirato", ammette De Grandis
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato anche dei rimpianti che la squadra di Conte - alla terza vittoria di fila in campionato - ha attualmente quando mancano nove giornate alla fine:
"È normale avere rimpianti per il Napoli perché l'Inter ora ha il freno a mano tirato e il Napoli, senza infortuni, sarebbe lì a giocarsela per lo scudetto ma non mi piace parlare per slogan, che il Napoli al completo avrebbe vinto lo scudetto, è tutto da vedere però sicuramente qualche in più lo avrebbe e questo avrebbe voluto dire mettersi in piedi sui pedali per impostare la volata"
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