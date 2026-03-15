"È normale avere rimpianti per il Napoli perché l'Inter ora ha il freno a mano tirato e il Napoli, senza infortuni, sarebbe lì a giocarsela per lo scudetto ma non mi piace parlare per slogan, che il Napoli al completo avrebbe vinto lo scudetto, è tutto da vedere però sicuramente qualche in più lo avrebbe e questo avrebbe voluto dire mettersi in piedi sui pedali per impostare la volata"