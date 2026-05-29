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fcinter1908 ultimora Argentina, Palacios nella squadra della stagione. E’ ancora dell’Inter? Tutti i dettagli
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Argentina, Palacios nella squadra della stagione. E’ ancora dell’Inter? Tutti i dettagli
L'impatto del classe 2003, diventato subito titolare, gli è valso un posto nella squadra della stagione della Primera Division
Un anno e mezzo praticamente da inutilizzato, poi la rinascita: Tomas Palacios si sta riaffermando ad ottimi livelli con la maglia dell'Estudiantes. L'impatto del classe 2003, diventato subito titolare, gli è valso un posto nella squadra della stagione della Primera Division. Ma il giocatore è ancora dell'Inter?
Quello all'Estudiantes è un prestito fino a dicembre 2026, con diritto di riscatto e non obbligo in favore del club argentino. La cifra del riscatto è di circa 6/7 milioni. Non è presente nell'accordo una clausola per il contro-riscatto: un suo acquisto da parte degli argentini, sarebbe quindi definitivo.
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