Monza, lo 0-2 del Catanzaro non fa male: è la terza neopromossa in Serie A

La Serie A 2026/27 è completa: è il Monza la terza neopromossa nella massima serie. Inutile il 2-0 del Catanzaro

La Serie A 2026/27 è completa: è il Monza la terza neopromossa nella massima serie. Dopo il 2-0 dell'andata, la squadra di Bianco perde con lo stesso risultato il ritorno della finale playoff contro il Catanzaro: ma il miglior piazzamento in classifica permette ai brianzoli di conquistare comunque la promozione diretta. Inutili dunque le reti di Fellipe Jack e Frosinini per i calabresi.