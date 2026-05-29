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Monza, lo 0-2 del Catanzaro non fa male: è la terza neopromossa in Serie A

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La Serie A 2026/27 è completa: è il Monza la terza neopromossa nella massima serie. Inutile il 2-0 del Catanzaro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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La Serie A 2026/27 è completa: è il Monza la terza neopromossa nella massima serie. Dopo il 2-0 dell'andata, la squadra di Bianco perde con lo stesso risultato il ritorno della finale playoff contro il Catanzaro: ma il miglior piazzamento in classifica permette ai brianzoli di conquistare comunque la promozione diretta. Inutili dunque le reti di Fellipe Jack e Frosinini per i calabresi.

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