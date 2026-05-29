Dopo aver firmato il contratto nella sede della Filmauro a Roma, l'allenatore comincerà a pensare - ma sicuramente lo sta facendo già - ai movimenti di mercato

Marco Astori Redattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 22:32)

Tutto è pronto per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli.

Mancano però ancora alcuni piccoli dettagli che rallentano la pubblicazione del consueto messaggio di benvenuto su X con il quale il presidente De Laurentis annuncerà che è stato sottoscritto il contratto tra le parti. L'ex allenatore del Milan deve infatti ancora risolvere qualche piccolo problema con la sua precedente società che lo ha licenziato qualche giorno fa dopo l'improvviso e inaspettato tracollo nella partita al Meazza contro il Cagliari, che è costato la mancata qualificazione alla Champions League della prossima stagione.

Allegri, presumibilmente, prima di firmare il contratto con il Napoli chiederà al Milan una buonuscita ma questo dettaglio è facilmente superabile dalle parti perché entrambe hanno l'interesse a chiudere definitivamente ogni rapporto. Subito dopo aver firmato il contratto nella sede della Filmauro a Roma, l'allenatore comincerà a pensare - ma sicuramente lo sta facendo già - ai movimenti di mercato sia in entrata che in uscita.

La squadra, come ha anticipato De Laurentis in alcune precedenti dichiarazioni, è sostanzialmente completa anche se qualche pedina verrà sicuramente ceduta e qualche altra è arrivata alla conclusione della propria carriera in Italia. Ma c'è anche un folto gruppo di calciatori che nella stagione appena conclusasi hanno in prestito in varie società italiane ed europee che tornerà a vestire la maglia azzurra. Su costoro Allegri dovrà fare una riflessione attenta per decidere se farli rimanere quantomeno per il ritiro precampionato di Dimaro in Val di Sole e poi di Castel di Sangro, in Abruzzo o se invece chiudere anche con costoro il rapporto prima ancora che cominci la stagione.

Qualche attività in entrata sul mercato sicuramente il Napoli la farà. In difesa i ritorni di Marianucci e di Marin completano il quadro, ma a centrocampo dove è probabile la partenza di Anguissa e forse anche quella di Elmas ci sarà sicuramente bisogno di qualche rinforzo. Riguardo a Lang è molto probabile il suo ritorno dal Galatasaray, squadra in cui ha giocato a partire dallo scorso mese di gennaio. Non è certo, però, che Allegri intenda trattenerlo anche per il futuro. Molto dipenderà dal modulo che il nuovo allenatore sceglierà. È presumibile che Allegri possa far riferimento ad un 4-3-3, il modulo che, anche in base alla rosa di cui dispone, sembra quello maggiormente praticabile. Dopo che Allegri avrà firmato il contratto che lo legherà al Napoli per due stagioni - guadagnerà circa 5 milioni di euro all'anno - si realizzerà una novità assoluta per la società partenopea: Allegri, infatti, sarà il primo allenatore del Napoli ad aver indossato anche la maglia azzurra come calciatore.

(ANSA)