Ospite di Aleksandar Stojanović nel podcast "Alesto", Marko Arnautovic è tornato sulle sue dichiarazioni su Yamal. Dopo la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, l'attaccane aveva detto di non aver mai visto nulla di simile. "Io ho visto dal vivo Messi, Ronaldo, Neymar, Hazard. Kevin De Bruyne ha giocato con me. Sicuramente dimentico qualcuno, ma parliamo di giocatori speciali. Però questo ragazzo…".