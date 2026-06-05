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Arnautovic: “Yamal? Quando ero all’Inter e l’ho affrontato, non c’era giocatore che…”

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Ospite di Aleksandar Stojanović nel podcast "Alesto", Marko Arnautovic ha parlato di Yamal
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Ospite di Aleksandar Stojanović nel podcast "Alesto", Marko Arnautovic è tornato sulle sue dichiarazioni su Yamal. Dopo la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, l'attaccane aveva detto di non aver mai visto nulla di simile. "Io ho visto dal vivo Messi, Ronaldo, Neymar, Hazard. Kevin De Bruyne ha giocato con me. Sicuramente dimentico qualcuno, ma parliamo di giocatori speciali. Però questo ragazzo…".

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"Quando abbiamo giocato la semifinale contro il Barça, in tv sembra tutto fenomenale, ma dal vivo è ancora diverso. Non c’era un giocatore da noi che non dicesse: “Questo è anormale”. In quel momento teneva in piedi il Barcellona. Quando riceveva palla, era un problema. Non trovo nemmeno le parole".

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«E ora la gente inizia già a considerarlo normale. Parlano della sua età, della fidanzata, del compleanno… Lasciatelo tranquillo, per l’amor di Dio. Lasciatelo stare. Se volete godervi una cosa così, lasciatelo in pace. È uno di quei giocatori per cui ti siedi davanti alla tv, popcorn, Coca-Cola, amici accanto, e per 90 minuti guardi soltanto cosa fa».

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