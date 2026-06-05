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fcinter1908 ultimora Borghi: “Occhio all’evoluzione di Sucic: può cambiare e giocare in questo ruolo”
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Borghi: “Occhio all’evoluzione di Sucic: può cambiare e giocare in questo ruolo”
Sul suo canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così di Petar Sucic, indicando anche un possibile ruolo nuovo per lui
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così di Petar Sucic, indicando anche un possibile ruolo nuovo per lui.
"Potrebbe esserci un'evoluzione di gente tipo Sucic: l'ho visto nell'amichevole tra Croazia e Belga giocare quasi come trequartista insieme a Baturina dietro ad una punta. Questa è un'evoluzione che Sucic può avere".
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