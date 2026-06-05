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Borghi: “Occhio all’evoluzione di Sucic: può cambiare e giocare in questo ruolo”

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Sul suo canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così di Petar Sucic, indicando anche un possibile ruolo nuovo per lui
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Stefano Borghi, giornalista, ha parlato così di Petar Sucic, indicando anche un possibile ruolo nuovo per lui.

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MILAN, ITALY - MAY 03: Petar Sucic of FC Internazionale celebrates after winning their 21st 'scudetto' following the Italian Serie A match between FC Internazionale and Parma Calcio 1913 at Giuseppe Meazza Stadium on May 03, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Potrebbe esserci un'evoluzione di gente tipo Sucic: l'ho visto nell'amichevole tra Croazia e Belga giocare quasi come trequartista insieme a Baturina dietro ad una punta. Questa è un'evoluzione che Sucic può avere".

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