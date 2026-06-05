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Bezzi: “Juventus, che errore con Vlahovic! Futuro? Ecco dove andrà”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi, giornalista, ha commentato così le ultime news di mercato a partire da Vlahovic che lascia la Juventus:
"A Firenze è stato un grandissimo attaccante, alla Juve ha subito un infortunio importante anche e non ha reso come dovrebbe. Ha segnato 68 gol, poi ovvio che abbiano un loro peso. E' stato un errore della dirigenza della Juve. Hanno portato Vlahovic in scadenza, lo hanno pagato a grandi cifre.
La Roma ha pagato Malen 25 mln, Vlahovic è costato 70 mln. La Roma in Champions c'è andata con Malen, con Vlahovic la Juve no. E' una follia portarlo a scadenza. Io credo che vada in Turchia o Arabia, chi può dargli quelle cifre in Italia? Ci ha perso la Juve, è stata una gestione folle".
Chi sarà il successore?
"Questa dirigenza di sbagli ne ha messi parecchi. Comolli tenta per Kolo Muani? A me non convince per niente, Sorloth sarebbe migliore".
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