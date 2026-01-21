"Non sempre vincono i più forti, a volte basta essere più bravi per ribaltare valori che non sono scritti ma che esistono. All'Inter di Champions l'anno scorso è successo almeno due volte, sappiamo quando. Stavolta no, stavolta l'Arsenal, entrato a San Siro da favorito ne esce da giusto vincitore. Più forte e più bravo nella stessa serata, con Arteta che si prende il lusso di lasciare inizialmente in panchina 3 o 4 titolari fissi, coi quali poi gestisce il finale. Per l'Inter, il posto nel G8 è una pallida chimera. Molto più semplice sottolineare la timidezza di Luis Henrique, che non è Dumfries, ma ormai lo sappiamo. Nemmeno Zielinski è Calhanoglu e a questi livelli è più facile accorgersene".