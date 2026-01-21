Inter, Mkhitaryan compie 37 anni: gli auguri del club e dei tifosi nerazzurri

Oggi il centrocampista armeno compie 37 anni: gli auguri del club nerazzurri e dei tifosi attraverso i canali ufficiali

Arrivato all’Inter nell’estate del 2022, celebra il suo quarto compleanno da giocatore interista, confermandosi nel tempo una pedina preziosa per equilibrio, esperienza e qualità.

Con la maglia nerazzurra ha vissuto da protagonista la conquista dello Scudetto della Seconda Stella, oltre a sollevare una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, contribuendo con intelligenza tattica e personalità ai successi della squadra.