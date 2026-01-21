FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, Mkhitaryan compie 37 anni: gli auguri del club e dei tifosi nerazzurri

ultimora

Inter, Mkhitaryan compie 37 anni: gli auguri del club e dei tifosi nerazzurri

Inter, Mkhitaryan compie 37 anni: gli auguri del club e dei tifosi nerazzurri - immagine 1
Oggi il centrocampista armeno compie 37 anni: gli auguri del club nerazzurri e dei tifosi attraverso i canali ufficiali
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Tanti auguri a Henrikh Mkhitaryan! Oggi il centrocampista nerazzurro compie 37 anni.

Arrivato all’Inter nell’estate del 2022, celebra il suo quarto compleanno da giocatore interista, confermandosi nel tempo una pedina preziosa per equilibrio, esperienza e qualità.

Inter, Mkhitaryan compie 37 anni: gli auguri del club e dei tifosi nerazzurri- immagine 2
Getty Images

Con la maglia nerazzurra ha vissuto da protagonista la conquista dello Scudetto della Seconda Stella, oltre a sollevare una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, contribuendo con intelligenza tattica e personalità ai successi della squadra.

Nella stagione in corso, il numero 22 ha già collezionato 19 presenze complessive.

Al centrocampista dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
Inter KO con l’Arsenal, Biasin: “Per non farsi venire il sangue amaro...
Santini: “Ho una teoria su Conte. Chivu? Invece di fare filosofia, vada a…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA