Redazione1908 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 18:54)

Jose Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Benfica, ha attaccato duramente. Già. Ma chi?

Il riferimento non è stato esplicitato ma in molti hanno visto nel discorso dello Special One un attacco all'Inter e alla scelta di affidarsi a Cristian Chivu in panchina. Soprattutto per l'esempio con altri allenatori di squadre italiane.

"Per me è solo una sorpresa quando allenatori senza storia e senza lavoro fatto hanno la possibilità di allenare le squadre più importanti del mondo. Questo per me è la vera sorpresa.

Quando il Milan prende Max o quando la Juve prende Luciano, quando la Roma prende Gasperini, questo per me non è mai una sorpresa. È quando gente che non ha fatto niente prende le squadre di più dimensione, di più responsabilità che mi sorprendo. Questa è la situazione"