A 16 anni e 73 giorni, Max Dowman è diventato il più giovane marcatore della storia della Premier League.
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Arsenal, Dowman fa la storia: è il più giovane marcatore di sempre in Premier
A 16 anni e 73 giorni, Max Dowman è diventato il più giovane marcatore della storia della Premier League
Con il suol gol del 2-0 al 97', l'Arsenal capolista del campionato inglese ha battuto l'Everton. Il risultato si è sbloccato solo nel finale, a 1' dal novantesimo con Gyokeres. Dowman, prodotto del settore giovanile del club, ha ribaltato la partita dopo essere entrato in campo al 74/o minuto al posto di Martin Zubimendi.
Ha fornito l'assist per il gol di Gyökeres, prima di segnare la seconda rete a porta vuota al termine di un contropiede. Gli uomini di Mikel Arteta si sono temporaneamente portati a dieci punti di vantaggio sui loro inseguitori, il Manchester City, atteso dalla sfida al West Ham.
(Fonte: ANSA)
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