A 16 anni e 73 giorni, Max Dowman è diventato il più giovane marcatore della storia della Premier League

A 16 anni e 73 giorni, Max Dowman è diventato il più giovane marcatore della storia della Premier League.

Con il suol gol del 2-0 al 97', l'Arsenal capolista del campionato inglese ha battuto l'Everton. Il risultato si è sbloccato solo nel finale, a 1' dal novantesimo con Gyokeres. Dowman, prodotto del settore giovanile del club, ha ribaltato la partita dopo essere entrato in campo al 74/o minuto al posto di Martin Zubimendi.