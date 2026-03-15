“L’Inter è stanca, è abbastanza visibile. Sui due episodi di oggi: il rigore andava dato, su Dumfries invece non era fallo a mio avviso. L’Inter è stanca, l’Atalanta si era avvicinata già, Palladino aveva messo le forse offensive migliore. Thuram si è mangiato il 2-0, è il vero peccato della gara, quel gol l’avrebbe chiusa. Il gol dell’Atalanta era nell’aria, si sentiva che sarebbe arrivato. Lo sentivi arrivare. Ora tutto quanto si carica sulle spalle del Milan.