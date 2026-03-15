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fcinter1908 ultimora Condò: “All’Inter manca un rigore, su Dumfries no fallo. Ora occhio al pulsante ‘panico’…”

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Condò: “All’Inter manca un rigore, su Dumfries no fallo. Ora occhio al pulsante ‘panico’…”

Condò: “All’Inter manca un rigore, su Dumfries no fallo. Ora occhio al pulsante ‘panico’…” - immagine 1
Anche Paolo Condò a Sky Sport commenta il pareggio ottenuto dall’Inter contro l’Atalanta oggi tra le polemiche e non solo
Alessandro Cosattini Redattore 

Anche Paolo Condò a Sky Sport commenta il pareggio ottenuto dall’Inter contro l’Atalanta oggi tra le polemiche e non solo:

Condò: “All’Inter manca un rigore, su Dumfries no fallo. Ora occhio al pulsante ‘panico’…”- immagine 2
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L’Inter è stanca, è abbastanza visibile. Sui due episodi di oggi: il rigore andava dato, su Dumfries invece non era fallo a mio avviso. L’Inter è stanca, l’Atalanta si era avvicinata già, Palladino aveva messo le forse offensive migliore. Thuram si è mangiato il 2-0, è il vero peccato della gara, quel gol l’avrebbe chiusa. Il gol dell’Atalanta era nell’aria, si sentiva che sarebbe arrivato. Lo sentivi arrivare. Ora tutto quanto si carica sulle spalle del Milan.

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Se domani il Milan vince con la Lazio, suona il pulsante panico. Da -10 a -5 in due partite. Se il Milan non vince, c’è un ritorno di entusiasmo in casa Inter. L’assenza di Lautaro comunque è devastante per i nerazzurri”.

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