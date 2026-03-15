Anche Paolo Condò a Sky Sport commenta il pareggio ottenuto dall’Inter contro l’Atalanta oggi tra le polemiche e non solo:
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fcinter1908 ultimora Condò: “All’Inter manca un rigore, su Dumfries no fallo. Ora occhio al pulsante ‘panico’…”
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Condò: “All’Inter manca un rigore, su Dumfries no fallo. Ora occhio al pulsante ‘panico’…”
Anche Paolo Condò a Sky Sport commenta il pareggio ottenuto dall’Inter contro l’Atalanta oggi tra le polemiche e non solo
“L’Inter è stanca, è abbastanza visibile. Sui due episodi di oggi: il rigore andava dato, su Dumfries invece non era fallo a mio avviso. L’Inter è stanca, l’Atalanta si era avvicinata già, Palladino aveva messo le forse offensive migliore. Thuram si è mangiato il 2-0, è il vero peccato della gara, quel gol l’avrebbe chiusa. Il gol dell’Atalanta era nell’aria, si sentiva che sarebbe arrivato. Lo sentivi arrivare. Ora tutto quanto si carica sulle spalle del Milan.
Se domani il Milan vince con la Lazio, suona il pulsante panico. Da -10 a -5 in due partite. Se il Milan non vince, c’è un ritorno di entusiasmo in casa Inter. L’assenza di Lautaro comunque è devastante per i nerazzurri”.
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