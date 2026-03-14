A Sky Sport, il noto giornalista Stefano Borghi ha parlato così del momento dell'Inter dopo il pari con l'Atalanta:
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Borghi: “Rigore non dato su Frattesi? C’è una cosa che sconcerta! Ma la vera domanda sull’Inter è…”
“Presunto fallo su Frattesi? La cosa che sconcerta un po’, le immagini sono chiare, è che questo rigore ci è stato spiegato più volte come episodio codificato. Situazione codificata, già data tante volte, il famoso ‘chi arriva prima vince’. Siamo stati abituati che in automatico questo sia rigore. Non c’è neanche stata la review e ha aumentato il senso di sorpresa. Il contratto non è tremendo, ma è chiaro: Scalvini calcia la caviglia di Frattesi. Perché non si va neanche a rivederlo? È molto, molto difficile capirlo.
Ma la domanda è: qual è il vero problema dell’Inter? Fisico? Mentale? L’assenza di Lautaro è devastante. Ma anche quella del vero Thuram. L’Inter delle ultime settimane è troppo diversa da quella vista in stagione. Se è fisica come questione è difficile recuperarla; se è mentale, ci si può lavorare. Ora qualche fantasma riappare, l’Inter fin qui è stata la migliore, ma ora è diversa come squadra”.
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