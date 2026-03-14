FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Borghi: “Rigore non dato su Frattesi? C’è una cosa che sconcerta! Ma la vera domanda sull’Inter è…”

ultimora

Borghi: “Rigore non dato su Frattesi? C’è una cosa che sconcerta! Ma la vera domanda sull’Inter è…”

Borghi: “Rigore non dato su Frattesi? C’è una cosa che sconcerta! Ma la vera domanda sull’Inter è…” - immagine 1
A Sky Sport, il noto giornalista Stefano Borghi ha parlato così del momento dell'Inter dopo il pari con l'Atalanta
Alessandro Cosattini Redattore 

A Sky Sport, il noto giornalista Stefano Borghi ha parlato così del momento dell'Inter dopo il pari con l'Atalanta:

Borghi: “Rigore non dato su Frattesi? C’è una cosa che sconcerta! Ma la vera domanda sull’Inter è…”- immagine 2
Getty Images

“Presunto fallo su Frattesi? La cosa che sconcerta un po’, le immagini sono chiare, è che questo rigore ci è stato spiegato più volte come episodio codificato. Situazione codificata, già data tante volte, il famoso ‘chi arriva prima vince’. Siamo stati abituati che in automatico questo sia rigore. Non c’è neanche stata la review e ha aumentato il senso di sorpresa. Il contratto non è tremendo, ma è chiaro: Scalvini calcia la caviglia di Frattesi. Perché non si va neanche a rivederlo? È molto, molto difficile capirlo.

Inter
Getty Images

Ma la domanda è: qual è il vero problema dell’Inter? Fisico? Mentale? L’assenza di Lautaro è devastante. Ma anche quella del vero Thuram. L’Inter delle ultime settimane è troppo diversa da quella vista in stagione. Se è fisica come questione è difficile recuperarla; se è mentale, ci si può lavorare. Ora qualche fantasma riappare, l’Inter fin qui è stata la migliore, ma ora è diversa come squadra”.

Leggi anche
Sabatini: “Chivu sente la pressione. Se i tifosi Inter fischiano Thuram non si lamentino...
“Anonimo, un tempo basta e avanza”: Gazzetta distrugge un titolare di Inter-Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA