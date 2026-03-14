“Presunto fallo su Frattesi? La cosa che sconcerta un po’, le immagini sono chiare, è che questo rigore ci è stato spiegato più volte come episodio codificato. Situazione codificata, già data tante volte, il famoso ‘chi arriva prima vince’. Siamo stati abituati che in automatico questo sia rigore. Non c’è neanche stata la review e ha aumentato il senso di sorpresa. Il contratto non è tremendo, ma è chiaro: Scalvini calcia la caviglia di Frattesi. Perché non si va neanche a rivederlo? È molto, molto difficile capirlo.