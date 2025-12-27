I tanti infortuni di questo periodo, ultimo quello di Bonny, costringe Chivu a pescare dall'U23: il tecnico dell'Inter, oltre agli ormai "soliti" Taho (portiere), Cocchi e Cinquegrano (esterni), porterà a Bergamo anche un attaccante. Si tratta di Matteo Spinaccè, classe 2006 che ha già esordito in Prima Squadra in occasione della gara di Coppa Italia contro il Venezia.
L'infortunio di Bonny costringe il tecnico ad aggregare un altro giovane: convocato l'attaccante classe 2006
Contro l'Atalanta, quindi, ci sarà anche uno dei protagonisti della formazione nerazzurra allenata da Stefano Vecchi, campione d'Italia lo scorso anno con la Primavera.
