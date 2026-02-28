Dopo sei mesi in prestito al Torino, a gennaio Kristjan Asllani ha scelto di voltare pagina e ripartire dal Besiktas. In un'intervista, il centrocampista ha parlato del suo futuro e la volontà è chiara: rimanere in Turchia per tanto tempo.
Asllani: “Besiktas club molto importante. Sono arrivato qui in prestito, ma voglio…”
A gennaio il centrocampista ha scelto di voltare pagina e ripartire dal Besiktas
"Sono arrivato qui in prestito, ma voglio rimanere per tanto tempo. Il Beşiktaş è un club molto importante e gioca sempre per vincere il campionato. Voglio anche provare a vincere il campionato. Il Beşiktaş ha tifosi fantastici. È un club che ha tutto ciò che un calciatore sogna".
(Fanatik)
