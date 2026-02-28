FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Asllani: “Besiktas club molto importante. Sono arrivato qui in prestito, ma voglio…”

ultimora

Asllani: “Besiktas club molto importante. Sono arrivato qui in prestito, ma voglio…”

Asllani: “Besiktas club molto importante. Sono arrivato qui in prestito, ma voglio…” - immagine 1
A gennaio il centrocampista ha scelto di voltare pagina e ripartire dal Besiktas
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Asllani: “Besiktas club molto importante. Sono arrivato qui in prestito, ma voglio…” - immagine 1
Asllani: &#8220;Besiktas club molto importante. Sono arrivato qui in prestito, ma voglio&#8230;&#8221;

Dopo sei mesi in prestito al Torino, a gennaio Kristjan Asllani ha scelto di voltare pagina e ripartire dal Besiktas. In un'intervista, il centrocampista ha parlato del suo futuro e la volontà è chiara: rimanere in Turchia per tanto tempo.

Asllani: “Besiktas club molto importante. Sono arrivato qui in prestito, ma voglio…”- immagine 3

"Sono arrivato qui in prestito, ma voglio rimanere per tanto tempo. Il Beşiktaş è un club molto importante e gioca sempre per vincere il campionato. Voglio anche provare a vincere il campionato. Il Beşiktaş ha tifosi fantastici. È un club che ha tutto ciò che un calciatore sogna".

(Fanatik)

Leggi anche
FCIN1908 / Inter, possibile sorpresa Darmian col Genoa! Le ultimissime sulla formazione
Libero – Inter, ultimo anno di un ciclo: il patto scudetto funziona perché…

© RIPRODUZIONE RISERVATA