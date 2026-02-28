Può essere Matteo Darmian la sorpresa di formazione di Cristian Chivu per Inter-Genoa di stasera. Secondo quanto appreso da FCIN1908, potrebbe giocare lui al posto di Luis Henrique a destra.
FCIN1908 / Inter, possibile sorpresa Darmian col Genoa! Le ultimissime sulla formazione
Può essere Matteo Darmian la sorpresa di formazione di Cristian Chivu per Inter-Genoa di stasera: ecco le ultimissime
A sinistra pronto Dimarco, a centrocampo il terzetto composto da Barella, Zielinski e Mkhitaryan. In difesa Akanji e Carlos Augusto come braccetti, al centro il favorito sembra essere De Vrij.
In attacco - senza l'infortunato Lautaro Martinez - c'è Bonny favorito su Pio Esposito per agire accanto a Thuram. Queste le ultimissime sulla formazione nerazzurra.
