Può essere Matteo Darmian la sorpresa di formazione di Cristian Chivu per Inter-Genoa di stasera: ecco le ultimissime
Può essere Matteo Darmian la sorpresa di formazione di Cristian Chivu per Inter-Genoa di stasera. Secondo quanto appreso da FCIN1908, potrebbe giocare lui al posto di Luis Henrique a destra.

A sinistra pronto Dimarco, a centrocampo il terzetto composto da Barella, Zielinski e Mkhitaryan. In difesa Akanji e Carlos Augusto come braccetti, al centro il favorito sembra essere De Vrij.

In attacco - senza l'infortunato Lautaro Martinez - c'è Bonny favorito su Pio Esposito per agire accanto a Thuram. Queste le ultimissime sulla formazione nerazzurra.

