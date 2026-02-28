La fine di questa stagione in casa Inter potrebbe coincidere con quella di un ciclo intero. Un punto esclamativo che sarebbe potuto arrivare già l'anno scorso, ma così non è stato. Per ovvi motivi anche. Ma Libero in edicola stamattina spiega:

"Quello in corso è inequivocabilmente l'ultimo anno di un ciclo che necessitava di un rinnovamento radicale già in estate. Ne erano consapevoli tutti: dirigenti, proprietà, Chivu, giocatori.

E' stato deciso di fare ancora un anno insieme, assecondando la naturale scadenza di molti contratti della vecchia guardia (Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan). Se in quest'anno di proroga dovesse arrivare lo scudetto, la mossa andrebbe a compensare la delusione della passata stagione, riallineando le cose prima del grande addio. Questa era l'idea iniziale, un ultimo balloper mettere in bacheca uno scudetto che, questo stesso gruppo, sente di aver perso per inseguire il sogno Champions. Un'idea condivisa a tutti i livelli- dirigenza, staff tecnico, squadra -, per questo funzionante".