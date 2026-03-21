Kristjan Asllani è diventato un punto di riferimento del Besiktas, tanto che finora in campionato ha saltato soltanto una partita

Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, Kristjan Asllani è diventato un punto di riferimento del Besiktas, tanto che finora in campionato ha saltato soltanto una partita, contro l'Alanyaspor per squalifica.

7 presenze totali e ben 6 da titolare, tranne la prima a fine gennaio per 6' contro il Konyaspor all'esordio assoluto. In Turchia si parla già di futuro: "Il calciatore albanese è arrivato in prestito dall'Inter. L'accordo tra i due club prevede un'opzione di acquisto di 11 milioni di euro più bonus. Il Beşiktaş è attualmente soddisfatto del centrocampista ventitreenne.

"Asllani è felice al Beşiktaş. Il suo atteggiamento sarà fondamentale anche in un'eventuale trattativa. Se Asllani farà pressione sulla dirigenza dell'Inter, la cifra richiesta per il suo cartellino diminuirà. Il calciatore ha un contratto con il club italiano fino al 30 giugno 2028"