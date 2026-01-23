"Ho pianto per un solo allenatore, Gigi Radice. Un tecnico bravo, all'avanguardia, e con il passaggio di proprietà da Fraizzoli a Pellegrini, Pellegrini si era portato Castagner. I 5 anni di Trapattoni sono stati anni dove sono cresciuto, dove si è vinto di più, dove lotti sempre da protagonista. Un grande motivatore e una persona per bene. Devo tanto a Osvaldo Bagnoli. Un solo anno non ho fatto le coppe, l'anno di Orrico siamo andati un po' in difficoltà e avevo ricevuto alcune chiamate. Bagnoli mi chiese "Dove vuoi andare" gli dissi che non volevo andare da nessuna parte e lui mi disse "Per me sei il più forte" e da li ripartimmo e lo dico perchè tatticamente era avanti e ultimo Gigi Simoni. Nel calcio e nella vita ti danno delle etichette.