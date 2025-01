Dopo la non positiva prestazione contro il Bologna, Inzaghi ha dato fiducia ad Asllani che ieri ha giocato dal 1' in regia nell'Inter che ha affrontato l'Empoli. Gara più positiva per l'albanese che ha reagito e ha risposto alle critiche. Difficile avvicinarsi al rendimento di Calhanoglu, un fuoriclasse in quel ruolo, ma Asllani dimostra che può essere un'alternativa e allontana, per il momento, le voci di mercato.