Thuram-Dimarco, scambio sms di Natale: “Per fortuna per due giorni non ti vedo”

Thuram, dopo la vittoria col Lecce, ha scritto un post sui social per festeggiare i tre punti. "Un altro successo a casa - ha sottolineato - Buon Natale a tutti voi!". Saranno due giorni di pausa per i giocatori dell'Inter che trascorreranno le feste in famiglia prima di tornare a disposizione di Inzaghi per poi preparare la gara col Genoa del 29 dicembre.