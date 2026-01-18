FC Inter 1908
Terzo assist per Esposito, tutti per Lautaro: un feeling da record in Serie A

Funziona a meraviglia la coppia d'attacco composta dal capitano dell'Inter e dal suo giovane allievo: i numeri
Serata speciale anche per Pio Esposito, sempre più protagonista. Tutti e tre gli assist serviti dal giovane nerazzurro in questo campionato hanno mandato in rete Lautaro Martínez: nessun giocatore vanta più passaggi vincenti forniti a un singolo compagno nella Serie A in corso (tre anche quelli di Aarón Martín per Leo Østigård).

Classe, personalità e numeri: Pio Esposito è il giocatore italiano più giovane ad aver partecipato ad almeno cinque reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (due gol e tre assist), incluso quello decisivo per il successo di Udine.

