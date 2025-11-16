Una delle quattro Nazionali europee che si qualificheranno il Mondiale attraverso gli spareggi, potrebbe essere testa di serie

Gianni Pampinella Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 15:16)

Non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma da giorni le voci si rincorrono e dicono che una delle quattro Nazionali europee che si qualificheranno il Mondiale attraverso gli spareggi di marzo, quella con il ranking migliore, potrebbe essere testa di serie al sorteggio di Washington.

"Ma Infantino è tentato e se vorrà saltare il fosso, per restituire qualcosa all’Europa bistrattata, il momento è adesso. La suddivisione dei posti nel primo torneo a 48 squadre penalizza non poco il vecchio Continente, che manderà negli Usa, Messico e Canada soltanto 16 rappresentanti. Nel ’90, tanto per fare un esempio, ce n’erano appena due in meno. La mossa potrebbe favorire l’Italia, nona nel ranking e in alternativa la Germania, che non ha ancora la certezza di andare al Mondiale dalla porta principale e rischia, come noi, le forche caudine dei playoff", sottolinea il Corriere della Sera.

"In Inghilterra e in Sudamerica già gridano allo scandalo, segno che un po’ ci temono. Per gli azzurri, aspettando la Norvegia, il primo vero test dell’era Gattuso, il progetto della Fifa deve essere un motivo in più per centrare il traguardo. Non il primo. Oggi dobbiamo preoccuparci di essere competitivi e non è facile in un sistema bulimico che considera la Nazionale un peso e non riesce a aiutarla neppure prima di due partite fondamentali come saranno quelle di marzo, spostando una giornata di campionato".

"I tempi cambiano. La Norvegia, che qualche anno fa guardavamo dall’alto in basso, adesso è più forte di noi. Prima del sorteggio di dicembre dobbiamo preoccuparci di quello di giovedì a Zurigo. Se poi Infantino farà davvero un assist all’Italia o alla Germania, lo farà soprattutto a sé stesso e al calcio. Per rendere il torneo americano degno di tale nome. E non una manifestazione folkloristica".

(Corriere della Sera)