Questa sera l'Italia sfiderà la Norvegia, ultima gara del girone. L'obiettivo degli azzurri è quello di arrivare almeno a pari punti con i norvegesi che hanno praticamente in tasca la qualificazione (l'Italia dovrebbe vincere con uno scarto di 9 gol). Rispetto alla gara contro la Moldavia, Gennaro Gattuso è pronto a mettere in campo la migliore formazione possibile con tutti e cinque i giocatori dell'Inter.
Italia-Norvegia, la probabile formazione: 352 per Gattuso e blocco Inter in campo
Italia-Norvegia, la probabile formazione: 352 per Gattuso e blocco Inter in campo
Diversi cambi per Gattuso rispetto alla gara contro la Moldavia. Probabile presenza del blocco Inter dal 1'
3-5-2 per il c.t. azzurro che in difesa punta sul trio formato da Di Lorenzo, Mancini e Bastoni. Fasce formate da Politano a destra e Dimarco a sinistra, mentre Barella, Locatelli e Frattesi completano il centrocampo. Coppia d'attacco formata da Pio Esposito e Retegui.
