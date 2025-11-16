Questa sera l'Italia sfiderà la Norvegia, ultima gara del girone. L'obiettivo degli azzurri è quello di arrivare almeno a pari punti con i norvegesi che hanno praticamente in tasca la qualificazione (l'Italia dovrebbe vincere con uno scarto di 9 gol). Rispetto alla gara contro la Moldavia, Gennaro Gattuso è pronto a mettere in campo la migliore formazione possibile con tutti e cinque i giocatori dell'Inter.