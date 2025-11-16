FC Inter 1908
Italia-Norvegia, la probabile formazione: 352 per Gattuso e blocco Inter in campo

Diversi cambi per Gattuso rispetto alla gara contro la Moldavia. Probabile presenza del blocco Inter dal 1'
Gianni Pampinella
Questa sera l'Italia sfiderà la Norvegia, ultima gara del girone. L'obiettivo degli azzurri è quello di arrivare almeno a pari punti con i norvegesi che hanno praticamente in tasca la qualificazione (l'Italia dovrebbe vincere con uno scarto di 9 gol). Rispetto alla gara contro la Moldavia, Gennaro Gattuso è pronto a mettere in campo la migliore formazione possibile con tutti e cinque i giocatori dell'Inter.

3-5-2 per il c.t. azzurro che in difesa punta sul trio formato da Di Lorenzo, Mancini e Bastoni. Fasce formate da Politano a destra e Dimarco a sinistra, mentre Barella, Locatelli e Frattesi completano il centrocampo. Coppia d'attacco formata da Pio Esposito e Retegui.

