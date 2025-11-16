Federico Dimarco, laterale dell'Inter e della nazionale, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell'Italia verso la gara di stasera contro la Norvegia. Queste le sue considerazioni:
Le considerazioni del laterale dell'Inter e della nazionale verso la gara di stasera al Meazza
"Importante perché è l'ultima partita prima dei playoff, dovremo vincere e prepararci al meglio per marzo. Vendetta? Andremo in campo per vincere. Sappiamo come è andata l'andata, cerchiamo un risultato importante anche per noi stessi. Assist con la Moldova? Sono contento per quello che sto facendo, ma contava vincere. E' la cosa più importante. Gattuso? Ci ha detto che abbiamo fatto un'ottima partita in Moldova, dobbiamo fare lo stesso oggi".
